Servono operatori tecnici . E’ richiesta esperienza

L’Ente Ospedali Galliera di Genova ha indetto un concorso per operatori tecnici specializzati. In particolare, 4 risorse da inquadrare nell’area degli operatori esperti, con contratti a tempo indeterminato. Fra i requisiti specifici richiesti per partecipare al bando segnaliamo il possesso del diploma di scuola superiore, 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato presso pubbliche amministrazioni o in corrispondente profilo presso imprese private. Qualora il numero di domande di ammissione pervenuto sia superiore a 100 si procederà ad una preselezione. Successivamente i candidati saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli e di due prove d’esame, una pratica ed una orale. Le domande vanno presentate entro il 20 maggio tramite il portale www.galliera.it. Sullo stesso sito è possibile prendere visione del testo integrale del bando di concorso e avere tutte le informazioni utili.