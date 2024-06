Scuola, la scelta passa dagli ’Orientamenti’

Che indirizzo seguire dopo la scuola dell’obbligo? Da oggi torna “Orientamenti Summer“, l’evento itinerante organizzato da Regione Liguria proprio per sostenere gli studenti e i loro genitori nella scelta del miglior percorso formativo una volta concluse le scuole medie. Sono previste fino al prossimo 11 luglio ben 9 tappe nelle quattro Province liguri e l’appuntamento a Spezia è fissato per l’11 luglio. Sono già oltre 500 gli iscritti con possibilità di registrarsi aperta fino al giorno dell’incontro al sito: www.orientamenti.regione.liguria.it. Verranno organizzati workshop gratuiti per conoscere tutto sull’offerta di enti di formazione e istituti scolastici, scoprire attitudini e interessi personali, strumenti e tendenze del mercato del lavoro con esperti e professionisti della formazione grazie alla collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e l’Università degli Studi di Genova.

"Grazie a Orientamenti Summer – spiega l’assessore ligure Marco Scajola (nella foto) – vogliamo offrire una possibilità, totalmente gratuita, a tutti coloro che devono decidere come proseguire il proprio percorso formativo dopo le scuole medie. Nove incontri con workshop interattivi gestiti da professionisti della formazione in grado di orientare i ragazzi e i loro genitori alla miglior scelta possibile. Saremo non soltanto in tutti i capoluoghi liguri ma anche nell’entroterra. Abbiamo già ricevuto moltissime prenotazioni e puntiamo a incrementare i numeri con l’obiettivo di essere d’ausilio per più studenti liguri possibili. Invito i ragazzi a partecipare e a fidarsi di noi, dei nostri consigli".