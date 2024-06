Verrà presentato questo pomeriggio, alle 18, nel cortile dell’asilo Civoli nel borgo di Santo Stefano Magra ’Tutto d’un fiato’, il libro scritto dalla ballerina professionista Sonia Pellacani insieme a Erika Pucci. La danza sopra ogni cosa, questo il tema principale del romanzo autobiografico di Sonia Pellacani, in cui l’autrice ripercorrerà, a partire dalla sua infanzia, i sacrifici, le soddisfazioni, le competizioni e le audizioni, ma anche i viaggi – da New York nella compagnia di Amanda Turner a Las Vegas con Michael Bublè – intrapresi per conoscere il mondo a passo di danza. Gli attori Tina Iovine e Bruno Liborio, accompagnati dalla ballerina Nicole Resta, eseguiranno alcune letture del romanzo.