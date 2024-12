Quattro ore di sciopero dei metalmeccanici per il contratto di lavoro

Dopo otto confronti a livello nazionale per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, si è arrivati alla rottura. "Federmeccanica e Assistal al posto di rispondere alle richieste della piattaforma rivendicativa di Fim, Fiom e Uil – dicono le segreterie delle sigle sindacali – hanno presentato una ‘contropiattaforma’ che non corrisponde alle richieste avanzate dai metalmeccanici su salario, stabilità dei contratti di lavoro, riduzione dell’orario e garanzie negli appalti". A Spezia Fim, Fiom e Uilm provinciali hanno dichiarato 4 ore di sciopero per il 13 dicembre. "Per coinvolgere i lavoratori e renderli consapevoli della grave rottura che si è consumata, in queste settimane saremo impegnati nella campagna di assemblee unitarie in tutti i luoghi di lavoro".