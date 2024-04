Quanti cambiamenti negli ultimi duecento anni

Fino a 200 anni fa gli uomini, per comunicare, dovevano affidarsi a mezzi molto lenti, come le lettere. Il primo passo avanti nel 1840 con l’invenzione del telegrafo da parte di Samuel Morse: si basava su un codice di linee e punti inviati premendo un pulsante. Venne affiancato, per un certo periodo, dal telefono ideato da Antonio Meucci nel 1871. A fine Ottocento inoltre nacque il cinema, grazie ai fratelli Lumière; all’inizio era un mezzo di intrattenimento popolare, poi venne utilizzato anche come mezzo di propaganda, strumento di educazione e forma d’arte. Nel XX secolo la radio portò informazione e intrattenimento nelle case delle persone. L’avvento della televisione aggiunse l’elemento visivo, trasformando radicalmente il modo in cui le persone potevano seguire notizie e spettacoli. Alla fine degli anni ’60, negli Stati Uniti, venne sviluppato Internet, un sistema che permette il dialogo tra computer a distanza: nato come progetto militare, in seguito venne reso di pubblico dominio. Ciò ha aperto le porte a una nuova era di comunicazione globale. Negli ultimi decenni lo sviluppo della telefonia mobile ha trasformato i telefoni in dispositivi multifunzionali, che consentono di comunicare, navigare su Internet, scattare foto e essere informati in tempo reale. I mezzi di comunicazione, dal 1800 a oggi, hanno creato una rivoluzione senza precedenti, trasformando radicalmente il modo in cui le persone interagiscono e sono informate su ciò che accade nel mondo.