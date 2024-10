Quando la musica è ’Trasversalità’. Primo appuntamento del Festival

Prenderà il via questa sera alle 21 nel salone della Provincia la rassegna ’Trasversalità 2024’, festival musicale in programma fino a dicembre, grazie all’impegno del conservatorio della Spezia "Puccini" e del liceo musicale "Cardarelli", in collaborazione con l’ente di via Veneto, l’antenna Europe Direct, l’Accademia Musicale di Firenze, il Comune della Spezia, Arc en ciel e Dionaea Musicalis. A dare il via ai cinque appuntamenti sarà il concerto "Riflessi musicali tra ‘700 e ‘900" con Stefano Bet (flauto traversiere e flauto dolce) e Mara Fanelli (clavicembalo), che eseguiranno un repertorio ampio e riferito a oltre tre secoli id produzione. Ci saranno i classici, con Bach, Haydn, Vivaldi e Stravinsky e molti altri, che dialogheranno con la musica moderna e contemporanea, con brani fra i più famosi e amati dal grande pubblico, molti dei quali tratti da colonne sonore di film capolavoro quali Barry Lyndon di Stanley Kubrick, C’era una volta in America di Sergio Leone, Il Vangelo Secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini.

I due protagonisti di questo primo appuntamento di "Trasversalità" vantano un curriculum artistico di tutto rispetto. Bet, originario del Friuli Venezia Giulia, è uno dei flautisti italiani più innovativi della sua generazione e suona flauto traverso barocco, classico, rinascimentale e dolce; si è perfezionato con i migliori specialisti del settore e dopo il debutto nel 1983, ha partecipato a diverse rassegne internazionali come solista, calcando i palchi – fra gli altri - della Scala di Milano, del théâtre des Champs-Élysées di Parigi, della Royal Opera di Versailles, del Palau de la Musica di Barcellona. Esperto conoscitore del repertorio cameristico e orchestrale antico da Monteverdi a Mozart, ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per varie emittenti nazionali con etichetti quali Decca, Sony e Virgin. È attivo nella ricerca musicologica, organologica e nella liuteria. La romana Fanelli si è diplomata al conservatorio "Cherubini" di Firenze con il massimo dei voti in pianoforte e clavicembalo, perfezionandosi alla scuola di musica di Fiesole e all’accademia "Cristofori" di Firenze in prassi esecutiva barocca. È clavicembalista stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina con la quale ha all’attivo numerosi concerti tenuti sia in Italia che all’estero.

C.T.