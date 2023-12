Psicologia del profondo. Doppio appuntamento con lo studioso Sibaldi

Igor Sibaldi è uno scrittore, studioso di teologia e storia delle religioni. Dopo essersi laureato in lingue slave all’Università Statale di Milano e dopo aver tradotto e redatto un gran numero di testi, ha abbandonato questo genere di studio per cedere il posto a ciò che realmente destava da sempre il suo interesse: psicologia, teologia, storia delle religioni, filologia, filosofia e angelologia.

A ospitarlo, domani e venerdì con un doppio appuntamento, l’associazione Consapevolmente. Nel primo giorno, alle 18 in Sala Dante (entrata su prenotazione a offerta libera), l’autore presenterà il suo ultimo libro edito da Mondadori, ‘La Russia non esiste’ (un grande romanzo storico, in cui figure di fantasia si intrecciano con i protagonisti della storia russa del Novecento), mentre quello successivo, dalle 10 alle 18 sarà al Centro Labulé di via Colombo per un seminario dal titolo ‘L’Albero della Vita’. Più volte ospite delle iniziative locali e non dell’associazione, è uno dei più noti e brillanti conferenzieri italiani sugli argomenti di mitologia, esegesi biblica e psicologia del profondo, che vengono da lui affrontati con metodi insoliti che si incontrano e si scontrano con quelle che egli stesso definisce ‘strutture atemporali della psiche’.

Oltre a numerosi libri sulle Sacre Scritture, lo sciamanismo, la psicologia del profondo e la filosofia della storia, è autore di romanzi e di testi teatrali. Il proprio pensiero si basa sulle filosofie di Fëdor Dostoevskij, Lev Tolstoj, Carl Gustav Jung, Eraclito, Carlos Castaneda, Theodor Adorno, Hegel, Sigmund Freud e la Bibbia. Nella sua visione l’uomo deve recuperare la propria dimensione ed il proprio Io e gli angeli, intesi come emanazioni dell’inconscio che spingono l’essere umano alla scoperta di questa realtà. Info e modalità di partecipazione sul sito www.consapevol-mente.it, biglietteria fisica alla libreria Contrappunto di via Galilei (0187 731329).

Marco Magi