Provocano un incidente e scappano: riconosciuti dalle telecamere

La Spezia, 10 dicembre 2024 – Scappano dopo aver provocato un incidente stradale, scoperti dalla polizia locale spezzina.

Pomeriggio di indagini davanti alle telecamere per gli agenti della Sezione Infortunistica della municipale.

Forse non tutti sanno che l’attività degli operatori della Sezione Infortunistica del Comando di viale Amendola, non consiste solo nel rilievo della stragrande maggioranza dei sinistri che avvengono in città (nei primi 9 mesi dell’anno sono stati 621), con immediato intervento sul posto, gestione della viabilità, effettuazione dei rilievi e conseguente attività sanzionatoria a carico dei responsabili.

Infatti molto del loro lavoro si svolge in ufficio, grazie ad una paziente attività di indagine svolta davanti alle telecamere del circuito di videosorveglianza del Comune della Spezia, che consentono non solo di ricostruire la responsabilità dei sinistri, ma spesso anche di identificare coloro che dopo averli causati si danno alla fuga, sottraendosi alle proprie responsabilità risarcitorie, amministrative e talvolta penali.

Ed è così che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.45 gli agenti hanno ricevuto una denuncia di sinistro stradale avvenuto circa un’ora prima in via Parma all’altezza di via Forlì tra due autovetture, con soli danni a cose e con immediata fuga di uno dei due veicoli.

Dopo essersi messi subito al lavoro, tramite la visione e l’incrocio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale presenti in zona, sono riusciti ad individuare la targa del veicolo fuggitivo. Al termine di una veloce attività di indagine, hanno individuato il conducente che è stato immediatamente convocato al Comando e posto di fronte alle proprie responsabilità. Una volta presentato in caserma, è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada commesse, in particolare per la mancata precedenza e per essersi allontanato dal luogo del sinistro senza aver scambiato i dati con la controparte, alla quale gli agenti hanno poi fornito tutti i dati assicurativi necessari per richiedere il risarcimento del danno patito.

Stessa identica sorte quella toccata ad un altro automobilista, che aveva causato un incidente venerdì scorso, con un veicolo parcheggiato all’incrocio tra via XX Settembre e via Vecchio Ospedale. Gli agenti, ricevuta la denuncia di sinistro nel pomeriggio di ieri, hanno individuato la targa del veicolo responsabile grazie alla videosorveglianza cittadina e, dopo una breve indagine, sono riusciti a dare un nome al conducente del veicolo, che è stato convocato al Comando e sanzionato per le infrazioni commesse.

Anche in questo caso, gli estremi del responsabile e della compagnia assicurativa sono stati forniti dagli operatori alla vittima, che potrà così vedere risarcito il danno subito dal proprio veicolo in sosta.