"La gestione della transizione di un subappalto, da parte di Atc Esercizio, è una questione che riguarda l’attività dell’azienda e che segue, e conclude, la procedura prevista dalla gara di appalto bandita da Atc Esercizio Spa. Nello specifico si tratta di un appalto dato, a norma di legge e in seguito ad una gara che ha necessariamente sostituito una reiterata e atipica procedura di affido diretto, da una società ad un’altra azienda. Questo non prevede una revisione del contratto che regola il trasporto pubblico locale, ovvero la gestione del servizio da parte di Atc Esercizio, per questo la Provincia non ha e non deve avere un ruolo formale in quella che è e resta una trattativa tra soggetti privati. La Provincia, per le competenze che ha sul settore del trasporto pubblico locale e anche a seguito di segnalazioni di alcuni Comuni riguardo situazioni impreviste di sospensione temporanea di alcune corse, ha evidenziato, formalmente, le problematiche riscontrate al gestore".