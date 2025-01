Promozione Canaletto e Magra Azzurri sorridono

Nella prima giornata del girone di ritorno a vincere sono solo il Canaletto contro il Levanto e il Magra Azzurri contro la Forza e Coraggio.

Canaletto S.– Levanto 1-0

Marcatori: 51’ Pedaci (C) Al 51’ Pedaci rompe il ghiaccio, ma pochi minuti dopo si fa parare da Rollandi il penalty del raddoppio. I gialloblù collezionano altre 4 palle gol, ma il risultato non cambia.

M. Azzurri - F.Coraggio 1-0

Marcatori: 29’ Muto Vittoria di misura del Magra Azzurri sui cugini della Forza e Coraggio.

Tarros S. – Samm. 1-1

Marcatori: 48’ Giovannoni (T), 78’ Virtuosi (S) Bella prova della Tarros che ferma sull’1-1 la quotata Sammargheritese. Il gol di destro di Giovannoni arriva dopo un salvataggio sulla linea da parte della difesa ospite. Virtuosi pareggia dopo una respinta di Blandi.

Follo - San Desiderio 1-1

Marcatori: 5’ Parmigiani (F), 15’ Martinoia (Sd) Dopo soli 5 minuti Parmigiani parte in contropiede e dal limite calcia un pallone che viene deviato in rete da un difensore avversario. Al 15’ Martinoia pareggia su assist di Casella. Al 60’ Maggiore su punizione colpisce la traversa.

I. Beverino – Caperanese 1-1

Marcatori: 46’ Benmoumen (B), 86’ De Filippi (C) Con una rete per tempo si conclude il match tra due squadre che si spartiscono la posta in palio. Espulso tra gli ospiti al 69’ Pomo.

Psm Rapallo - Don Bosco 2-2

Marcatori: 39’ Campagni (D), 71’ Cantoni (D), 76’ Ascioti (R), 90’ Zambuto (R) Il match si sblocca al 39’ quando Campagni ribatte in rete il penalty che pochi secondi prima Zonca gli aveva parato. Il raddoppio porta la firma di Cantoni che riceve il lancio di Fiocchi, controlla e mette in rete. Il neo entrato Ascioti con una punizione da fuori area accorcia le distanze e Zambuto su rilancio lungo e rimpallo pareggia.

Ilaria Gallione