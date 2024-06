Prevenzione dell’ictus. La lezione a scuola

Giovani studenti in prima fila per la lotta all’ictus. Si è svolto nella sala riunioni del comprensivo ’Salvo D’Acquisto’ di Calice e Follo un incontro tra gli studenti della classe 2ª delle medie che hanno presentato le attività svolte nel corso dell’anno scolastico e i risultati del progetto di peer education, l’educazione tra pari, denominato ’Movi.a.m.o.c.i.’ ideato e sostenuto dall’ associazione per la lotta all’ictus cerebrale (Alice) di Spezia. L’evento si è aperto con l’intervento del presidente spezzino di Alice, Gian Pietro Montanari che ha evidenziato l’importanza dell’educazione alla salute nelle scuole e sottolineato la validità del metodo educativo adottato dal progetto, in base al quale alcuni membri di un gruppo vengono responsabilizzati, formati e reinseriti nel proprio gruppo d’appartenenza per realizzare precise attività con i coetanei. A seguire è intervenuto il dirigente scolastico, Marcello Lupo che ha espresso il suo personale plauso per tali iniziative rivolte agli adolescenti perché l’adolescenza rappresenta un momento critico. Le docenti Elisa Pugliares e Elena Gabrielli Barsanti hanno quindi illustrato le varie fasi del progetto e le attività svolte dagli studenti complimentandosi per l’impegno dimostrato, quindi gli alunni , divisi in gruppi, hanno presentato e commentato i filmati da loro prodotti sulla corretta alimentazione, materiale che potrà essere utilizzato in forma di piccoli filmati (reels) da immettere sulle reti social. Per il lavoro svolto è stata consegnata una targa ricordo all’ Istituto e una maglia con il logo del progetto ai docenti e formatori, gli attestati di "pioniere dell’ educazione alla salute" ad ognuno degli studenti della classe. Per tutti il rinnovo dell’appuntamento al prossimo anno scolastico.