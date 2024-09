Preso uno scippatore. Tradito dal cappellino dopo la fuga in bici

E’ stato denunciato per furto aggravato il borseggiatore ciclista che l’altra sera ha sfilato il marsupio a uno spezzino sessantenne mentre stava passeggiando nel centro cittadino. L’autore dello scippo, un quarantenne di nazionalità libica, è stato rintracciato dagli agenti della polizia municipale che hanno dovuto inseguirlo a piedi prima di riuscire a fermarlo e accompagnarlo negli uffici del comando. La serata si è movimentata intorno alle 22.30 quando sessantenne residente a Spezia ha fermato la pattuglia della polizia locale in servizio di controllo nelle vicinanze del Museo Lia. L’uomo agitatissimo per la disavventura che gli era appena capitata ha spiegato agli agenti di essere stato affiancato in via dei Mille da un uomo in sella alla bicicletta che con un rapido gesto gli ha strappato il marsupio contenente soldi, documenti e carte di credito. Molto importante è stata soprattutto la descrizione del borseggiatore. E proprio il dettaglio del cappellino da baseball colorato ancora indossato ha attirato l’attenzione degli operatori in piazza Garibaldi. Intuizione confermata anche dall’atteggiamento dell’uomo che alla vista degli agenti ha inforcato nuovamente la bici tentando di fuggire. Ma gli operatori lo hanno raggiunto e fermato in via Pisacane trovandosi di fronte una vecchia conoscenza, nota al comando per i suoi precedenti reati e conseguenti denunce. Negli uffici della polizia locale di viale Amendola ha poi cercato di dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati ma la goffa difesa ha fatto il paio con l’altrettanto improbabile tentativo di mascherare il rigonfiamento con tanto fibia ciondolante che spuntava dalla maglietta. Una volta messo alle strette non ha potuto fare altro che estrarre da sotto la maglietta il marsupio che corrispondeva alla descrizione di quello appena scippato. E’ così scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Massimo Merluzzi