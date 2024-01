’Pianeta Zero’ con Cammarata allo Smood

Un emozionante progetto artistico, ideato da Federico Cammarata arriva stasera allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana. Un’attività, quella dei Pianeta Zero, che nasce nel 2010, ispirata alle straordinarie performance live del grande Renato Zero. Non si tratta semplicemente di un concerto, ma di uno spettacolo coinvolgente. Un’esperienza che abbraccia suoni avvincenti, giochi di luci e suggestivi cambi di scena, tutto condottò con il massimo rispetto nei confronti di un artista del calibro di Renato Zero. Il gruppo è composto da cinque talentuosi elementi: quattro musicisti di grande esperienza nel settore live ed una voce solista, tutti uniti da un’infinita passione e dall’amore per la musica. Così come Renato stesso, i membri di Pianeta Zero, sono in grado di coinvolgere il pubblico di diverse generazioni attraverso le loro esibizioni. La presenza di migliaia di persone che hanno riempito piazze, locali e teatri che li hanno ospitati, è la testimonianza tangibile della professionalità e della grandezza di questo progetto. Un concerto dunque, quello dello SmooD di stasera dalle 22 (dalle 20.30 la cena) di quelli da non perdere, con protagonisti, sul palco, Federico Cammarata alla voce, Francesco Gabbanini al basso, Chicco Angeloni alla batteria, Alessio Pierini alla chitarra ed Alex Bimbi alle tastiere. Info: 328 7671213.

m. magi