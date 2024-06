Passi avanti sul ponte. Riaperta la corsia di valle. Posizionato l’impalcato

È stata riaperta la corsia di valle del ponte di Cavanella Vara nel Comune di Beverino. Il transito era stato chiuso nei giorni scorsi per consentire l’impiego di una maxi autogru per la posa del nuovo impalcato. Terminate le operazioni è ripresa anche la circolazione veicolare e pedonale lungo la Provinciale Sp 17 Beverino–Bivio Aurelia sempre a senso unico alternato lungo la sola corsia a valle, mantenendo i vincoli obbligatori vista la presenza del cantiere. I lavori stanno dunque proseguendo secondo il programma. A settembre sarà completata la nuova corsia a monte che sarà riaperta al traffico demolendo così quella a valle. "In questo caso – ha confermato il presidente dell’ente provinciale Pierluigi Peracchini – grazie al fatto di aver già costruito i pezzi dell’impalcato, sarà completata in 4-5 mesi". Nei guirni scorsi proprio il presidente aveva visitato l’area cantiere insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e Marco Cosini sindaco di Beverino per verificare l’andamento della fase finale dell’opera di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura viaria".