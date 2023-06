Parcheggio selvaggio, il caso va in Consiglio

L’assalto selvaggio delle auto al borgo di Corniglia entra in consiglio comunale. A Vernazza, è un’interpellanza del consigliere di minoranza Franco Ivani a mettere in risalto un problema annoso: nella piccola piazzetta del borgo – quella in cui confluiscono anche i bus turistici e i fornitori commerciali per le operazioni di carico e scarico – soprattutto con l’arrivo della stagione turistica si creano situazioni di pericolo, con mezzi parcheggiati selvaggiamente. L’esponente della minoranza ha chiesto la presenza costante di un vigile urbano. A rispondere all’interrogazione è stato il sindaco Francesco Villa, che ha sottolineato che attualmente al comando municipale sono "operativi due vigili, uno al mattino e uno al pomeriggio. Per ogni turno il vigile in servizio ha disposizione di servizio di andare anche a Corniglia. Nel mese di aprile a Corniglia sono state fatte 123 multe – ha detto Villa –. La richiesta di avere un vigile fisso tutto il giorno è stata da sempre avanzata dai consiglieri di Corniglia a tutte le amministrazioni, resta il fatto oggettivo che a Vernazza la situazione della viabilità, sia per la sua conformazione che per il numero degli operatori commerciali, è molto più critica che a Corniglia. Con il contributo assegnato quest’anno dal Parco per il progetto sicurezza, abbiamo la possibilità di assumere altri vigili, ma ci sono dei problemi di reperibilità; abbiamo chiesto a vari Comuni l’autorizzazione allo scorrimento delle loro graduatorie, ma finora nessuno ci ha autorizzato".