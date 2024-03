Palio, il Comitato media sugli spazi. Bagarre tra Venere e San Terenzo

Una soluzione tampone, per passare indenni e senza ulteriori tensioni l’edizione numero 99 del Palio del Golfo, per poi valutare un accordo definitivo. Sulla guerra degli spazi che da settimane vede protagonisti il Comune di Lerici e le borgate della Venere Azzurra e di San Terenzo, il Comitato delle Borgate guidato da Massimo Gianello prova a mediare tra le parti con l’obiettivo di riportare una serenità che nel Levante del Golfo è ormai persa da mesi, in virtù della decisione del Comune di spostare la Venere Azzurra negli spazi messi a disposizione dal Circolo Erix di Lerici (consegnando l’attuale sede della Venere al San Terenzo), e della netta opposizione del sodalizio gialloblù, fondato proprio a San Terenzo. Nei giorni scorsi, l’attesa riunione tra Gianello e le dirigenze delle due associazioni. È stato il presidente del Comitato a illustrare un’ipotesi che potrebbe ’accompagnare’ le due borgate fino al prossimo Palio del Golfo, che vedrebbe lo stesso Comitato fungere garante di una situazione delicata e che rischia di sfociare in una guerra a colpi di carte bollate. La soluzione prospettata da Gianello prevede che entrambe le borgate santerenzine tengano all’aperto le rispettive imbarcazioni; in questi mesi che separano dal Palio del Golfo, la Venere Azzurra potrebbe ospitare nel proprio locale sotto al Castello di San Terenzo anche le attrezzature della borgata biancoverde. Una situazione di convivenza che durerebbe fino a lunedì 5 agosto, ovvero il giorno dopo il Palio del Golfo. Quel giorno, la Venere Azzurra dovrà lasciare l’attuale sede ma a condizione che il Comune, nel frattempo, offra una sistemazione idonea e concreta, sicuramente diversa da quella imposta nelle scorse settimane e fortemente osteggiata dalla borgata legata a doppio filo con la Lega Navale. "Abbiamo dato alle due borgate una settimana di tempo per decidere, così che possano confrontarsi con i propri direttivi – spiega il presidente del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo –. Se le due borgate daranno la propria disponibilità, il Comitato si attiverà e si interfaccerà con il Comune per chiedere garanzie sia affinchè si proceda in questa direzione fino al prossimo Palio, sia per la sistemazione futura della Venere Azzurra. Credo che al momento quanto proposto dal Comitato sia l’unica strada percorribile: con responsabilità abbiamo avviato una mediazione, e spero che tutti abbiano capito la bontà della proposta, perchè a fare muro contro muro si rischia di non andare da nessuna parte".

Matteo Marcello