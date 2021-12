La Spezia, 16 dicembre 2021 - Il peso dell’età compromette la salute dell’ospedale Sant’Andrea. L’ultima prova? L’altra notte si è verificata la rottura di una colonna portante ad alta pressione dell’impianto idrico del padiglione “Da Pozzo” che ospita il Pronto Soccorso.

La perdita di acqua ha allagato i locali del reparto di Senologia, e quelli della Radiologia d’urgenza annessi al Pronto Soccorso. Mentre le attività di ecografia e di radiologia tradizionale riprenderanno in mattinata, permane l’impossibilità di utilizzare la TAC del Pronto Soccorso. Gli accertamenti verranno temporaneamente eseguiti nei locali di Radiodiagnostica ubicati al primo piano del padiglione centrale. Di qui l rischio di allungamenti dei tempi di Pronto Soccorso e sovraffollamenti. ASL5 si scusa per il disagio e chiede all’utenza la massima collaborazione nel rivolgersi al Pronto Soccorso soltanto per reali necessità non differibili.