Oltre le trasparenze di mare e costa. L’Olaismo di Hernández al Castello

Diango Hernández, uno degli artisti concettuali più affermati della sua generazione, esporrà al Castello di Lerici, dal 5 luglio al 25 agosto, nella mostra personale ‘Galleggia: Diango Hernández nuovi dipinti e disegni. Olaismo’. Le opere in esposizione sono una traduzione in ‘Olaismo’ della luce del Mediterraneo, dove le figure umane galleggiano in una sorta di spazio astratto dai toni blu intensi. Il termine ‘Olaismo’ fa riferimento al linguaggio inventato dall’artista cubano, che gli ha permesso di affermare la sua identità artistica nel panorama internazionale.

La serie è costituita da dipinti caratterizzati dalla presenza di un elemento semitrasparente, che si interpone tra l’autore e la realtà che osserva, dando luce a un’immagine sfocata e irregolare, ricca nella sua consistenza visiva. A completare la mostra, una serie di sculture realizzate in anni precedenti.

"In più di un’occasione ho pensato che il mare dell’Avana e i suoi schizzi in inverno fossero come vetro ondulato; un oggetto semitrasparente e opaco, attraverso il quale posso vedere quasi tutto: la città, la sua gente e persino l’orizzonte del mare, che non è altro che un portale verso un altro mondo, un mondo così ambito da molti cubani", spiega l’artista.

"Siamo orgogliosi di ospitare un artista internazionale che da sempre ha una visione multiculturale e aperta ad orizzonti che vanno oltre i confini del nostro piccolo Comune – dichiara il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti –. Ringrazio Sanlorenzo, nella persona di Sergio Buttiglieri, suo style director che, in accordo con Massimo Perotti, ceo di Sanlorenzo, ha reso possibile l’esposizione di un artista che condivide con noi il legame con il mare, il paesaggio costiero e la libertà che questi evocano". La mostra è organizzata dal Comune di Lerici n collaborazione con Sanlorenzo Yachts e Wizard Gallery. Il castello, nei suoi orari estivi, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30; il sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 fino alle 22.