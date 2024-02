Oggi l’incontro con Dario Petucco

Riprendono gli incontri della rassegna "Parole in Comune" organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra alla sala polivalente del centro sociale di Molicciara. L’ospite di oggi alle 17.30 è l’autore Dario Petucco, nato a Bassano del Grappa nel 1964, e residente da tempo a Castelnuovo. Arruolatosi giovanissimo nella Marina Militare Italiana come specialista in telecomunicazioni, Petucco ha viaggiato per il mondo, partecipando a missioni di pace e operazioni internazionali. Tra le prestigiose onorificenze ricevute, un Encomio Solenne al rientro dalla missione in Iraq nel 2006 e la medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, conferita nel 2017 dal presidente della Repubblica italiana. Nel 2018 ha lasciato il servizio attivo. La sua attività letteraria, iniziata componendo poesie, si è ampliata negli anni con racconti e fiabe. L’incontro sarà modeato da Giorgio Baudone, ex assessore alla cultura e ideatore della storica rassegna cinematografica castelnovese.