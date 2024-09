Nelle reazioni lo stupore è bipartisan: "Dare una continuità al suo lavoro"

Una pioggia di reazioni è arrivata dal mondo politico e sindacale alla notizia delle dimissioni di Mario Sommariva. Insieme all’effetto sorpresa e agli elogi sull’operato del presidente dell’Adsp, è immediatamente emersa la necessità di proseguire la programmazione e lo sviluppo del sistema portuale spezzino. E proprio la comunità portuale (attraverso Andrea Fontana, Alessandro Laghezza, Bruno Pisano, Salvatore Avena Giorgia Bucchioni) ne ha elogiato l’operato. "Vero e leale, impeccabile il suo lavoro svolto in questi anni a favore del nostro porto. La sua figura è stata apprezzata non solo per le sue competenze tecniche e conoscenze approfondite, ma anche per il suo straordinario valore umano. La sua presenza ha significato molto per tutti noi, e la sua guida è stata fondamentale per il continuo sviluppo e miglioramento del sistema portuale". Il parlamentare europeo Brando Benifei ha ricordato come Sommariva abbia assicurato una "guida salda e autorevole, largamente apprezzata, capace di un dialogo equilibrato e proficuo con il territorio, con le imprese e con le forze sociali. Spezia non può permettersi di perdere i migliori, ma purtroppo questo accade quando i sistemi di potere che si determinano non premiano i risultati e le capacità ma seguono logiche diverse". Stupore e ringraziamenti anche da parte della senatrice Stefania Pucciarelli. "Desidero ringraziarlo per il grande lavoro svolto in questi anni, per la dedizione e professionalità. Sempre pronto al confronto e al dialogo ha lavorato sempre per il bene della città e della comunità portuale". La capogruppo del Partito Democratico ha ricordato l’esperienza e competenza di Sommariva. "Ha guidato l’AdSP - scrive Martina Giannetti – con profonda competenza e con un’enorme generosità nel dialogo e nel confronto partecipando ai lavori delle commissioni consiliari del Comune della Spezia, fornendo sempre il proprio prezioso contributo ricco di esperienza".

Anche il fronte sindacale ha preso posizione. "Dimissioni inaspettate – ha spiegato Antonio Carro, responsabile Cisl La Spezia – che lasciano il porto spezzino senza una guida in un momento storico straordinariamente importante. Auspichiamo che i progetti e le realizzazioni di ampliamento del porto commerciale compreso la nuova stazione croceristica vadano avanti in continuità senza intoppi". Luca Comiti, segretario generale della Cgil e Stefano Bettalli segretario generale della Filt Cgil hanno evidenziato sia l’aspetto manageriale che umano. "Una persona di valore, che ha guidato il porto della Spezia con competenza, nell’interesse di tutta la comunità portuale e con il quale abbiamo sempre avuto proficue relazioni sindacali. Adesso ci auguriamo che il suo successore venga nominato nel solco della continuità". Mario Gerini presidente di Confindustria. "Pur non volendo entrare nelle motivazioni personali, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro svolto finalizzato allo sviluppo del porto della Spezia e di Marina di Carrara. Ha saputo dimostrare straordinarie capacità professionali e una visione lungimirante. Per il futuro del nostro porto, auspichiamo che venga nominato quanto prima un nuovo presidente".

Massimo Merluzzi