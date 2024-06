Navetta da Piano di Arcola. Si va avanti fino a luglio

Bus navetta tra Ponte e Piano di Arcola, il servizio attivato dal Comune non va in vacanza e proseguirà fino alla fine di luglio. I collegamenti tra il Ponte e il Piano, purtroppo sono in un’area del territorio comunale arcolano, priva di trasporto pubblico nella fascia oraria dalle 9 alle 12: una condizione che più volte è stata considerata una fonte di disagio per i cittadini, soprattutto delle fasce deboli. Il Comune di Arcola aveva perciò attivato un servizio di navetta, all’inizio partito in via sperimentale e temporanea per favorire lo spostamento dei cittadini privi di mezzi propri di trasporto all’interno del territorio comunale. La navetta aveva funzionato fino al 31 dicembre del 2023, due giorni a settimana e con partenza in una fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 9 e il rientro tra le 12 e le 12.30 per coprire la tratta compresa tra il Ponte e Piano di Arcola. A gennaio c’è stata la prima proroga e la conferma della prosecuzione del servizio fino al termine del mandato amministrativo, n scadenza con le elezioni amministrative dei prossimi giorni. Visto che l’iniziativa ha riscosso successo tra la popolazione interessata, l’amministrazione comunale ha deliberato la prosecuzione della navetta fino al 31 luglio