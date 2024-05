Napoleonica da incubo. La rabbia degli autisti Atc. Esposto alla Prefettura

Le macchine parcheggiate in divieto di sosta lungo tutta la strada provinciale 530, nota ai più come la Napoleonica (nella foto d’archivio), costringono i mezzi pubblici a invadere la corsia opposta. E questi comporta rischi elevati per gli autisti del trasporto pubblico, per i passeggeri e quanti transitano lungo la strada. Pericolosità che per Daniele Lodola e Paolo Raggi (rispettivamente segretario provinciale e referente per Atc di Cobas lavoro privato) aumenterebbe sensibilmente nel tratto compreso tra Porta Marola e il borgo di Portovenere. Questo é solo dei problemi più volte sollevati dalla sigla sindacale che mercoledì (dopo aver segnalato la questione al Comune di Spezia, al Comune di Portovenere e ad Atc Esercizio "senza ricevere alcun riscontro") ha deciso di presentare un esposto alla Prefettura della Spezia. Obiettivo, cercare di trovare una soluzione alla situazione di stallo venutasi a creare e far sì che chi di dovere intervenga per diminuire il rischio di sinistri stradali in cui incorrono quotidianamente il personale Atc e tutti i cittadini. "Segnaliamo lungo quasi tutto il tratto della Napoleonica la presenza di autovetture private parcheggiate in divieto di sosta nonostante in alcuni tratti vi sia adeguata segnaletica verticale e orizzontale – si legge nel testo dell’esposto – Questo comporta da parte dei mezzi pubblici la necessitò di invadere continuamente la corsia opposta, perché impossibilitati a proseguire nella propria. Inoltre rileviamo una parziale mancanza di specchi stradali che costringono, i conducenti di bus sia turistici che di trasporto pubblico locale ad affrontare le curve più strette, alla cieca".

Il sindacato non si é limitato a segnalare il problema alla Prefettura, ma ha anche stilato un corposo documento che ha il fine di analizzare i rischi, in cui vengono avanzate delle proposte per migliorare le condizioni di viabilità della Provinciale 530. Tra queste l’installazione dissuasori anti-sosta nei punti più pericolosi nelle curve o in prossimità di esse, l’eliminazione della riga di mezzeria solo in alcuni tratti rettilinei in attesa di trovare soluzioni per la sosta delle auto e l’utilizzo del semaforo per la svolta da Le Grazie a Portovenere per garantire sicurezza nella manovra. "Perfettamente consapevoli della mancanza di spazi destinati ai residenti per parcheggiare – concludono Daniele Lodola e Paolo Raggi – non possono esistere deroghe al codice della strada. Crediamo che con un opportuno mix di segnaletica, rallentatori e dissuasori si possa ovviare alle carenze dalla strada stessa, particolarmente trafficata specialmente nel periodo estivo e che ogni anno presenta il conto con un bilancio alto di sinistri, nell’attesa di una soluzione definitiva del problema per tutelare trasportati, conducenti e patrimonio aziendale".

Elena Sacchelli