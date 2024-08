Music Festival. Salomone Rossi a Villa Marigola

Un tuffo con Salomone Rossi (nella foto) nella Mantova del tardo Rinascimento, ad opera dell’ensemble Vache Baroque, per la nuova tappa del Lerici Music Festival. Un evento speciale, oggi, alle 18.30, a Villa Marigola, dove si consumerà un banchetto ebraico-italiano, accompagnato da canti composti da Salomone Rossi e suoi contemporanei di tutta Europa. Sul palco Betty Makharinsky (soprano), Clara Kanter (mezzosoprano), Jonathan Darbourne (controtenore/Md), Bradley Smith (tenore), Chris Webb (basso), Kristiina Watt (tiorba), con ospiti speciali Kati Debretzeni e Daniel Ron (violini) e Uri Rom (clavicembalo). Il progetto di punta del 2023 di Vache Baroque celebra i 400 anni da quando il compositore ebreo-italiano Salomone Rossi pubblicò la sua innovativa raccolta ‘I Cantici di Salomone’ (1623). Con questa audace sintesi culturale di linguaggio e forma d’arte, ha dimostrato di essere un artista di grande innovazione. Attraverso una serie di video musicali, spettacoli in sinagoga, una cena-concerto e un concerto tutto esaurito di Hanukkah a Westminster, nel centro di Londra, sono state presentate la vita e l’arte di Rossi al pubblico attraverso film, danza, voci, strumenti, libri, cibo e installazioni sonore. Vache Baroque è una no-profit giovane e ambiziosa che mira ad aprire a tutti l’accesso alla musica barocca. La sua sede è a The Vache, una gloriosa tenuta dell’inizio del XVII secolo nel Buckinghamshire. Dal loro lancio nel settembre 2020, hanno realizzato una serie di produzioni operistiche e progetti di concerti acclamati dalla critica. "Il nostro obiettivo è raccontare vecchie storie in modi moderni, ispirando i nostri artisti, il pubblico e i beneficiari a costruire ponti tra passato e presente". Biglietti a 80 euro. Info: 379 1379677.

Marco Magi