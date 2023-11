Muggiano, ok all’ambulanza. Ma solo nel cantiere

L’ambulanza consegnata allo stabilimento Fincantieri del Muggiano allo scopo di intervenire celermente nei casi di infortunio sul lavoro, non può trasportare l’operaio ferito in ospedale, ma deve limitarsi ad attendere ai cancelli l’arrivo di un mezzo cui consegnare la persona bisognosa di assistenza. Dopo l’attesa, arriva la beffa per gli operai dello stabilimento muggianese, che attraverso i sindacati da oltre un anno chiedevano la presenza fissa di un’ambulanza all’interno del cantiere per permettere – in caso di incidente o malore dell’operaio – un rapido trasferimento del paziente al nosocomio. La notizia è stata diffuda dalla rsu della Fiom presente al Muggiano, costretta a prendere atto che "come chiarito dalla sicurezza aziendale, tale ambulanza non potrà uscire dal cantiere per portare l’infortunato in una adeguarta struttura ospedaliera, in quanto nella attuale condizione di operatività non può essere accettata dal Servizio sanitario per quelle che son le attuali disposizioni regionali". Dunque, l’ambulanza "potrà solo essere utilizzata per stabilizzare l’eventuale infortunato, per poi essere condotto se necessario ai cancelli, dove sarà prelevato da un mezzo del servizio pubblico". Uno ’scambio del paziente’ tra ambulanze che secondo le Rsu della Fiom contribuisce ad aumentare i tempi di intervento. "In altre aziende sono stati fatti accordi c on un ente nazionale di volontariato, che garantisce personale medico che ha pieno accesso alle strutture ospedaliere locali. Crediamo che si possa fare anche al Muggiano". Lanciato anche un appello affinché anche gli operai del cantiere di Muggiano "abbiano garantito il diritto a essere assistiti da strutture sanitarie adeguate e con tempi di intervento certi".

mat.mar.