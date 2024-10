Montaresi fra i candidati per la presidenza di Adsp

Primo giorno di lavoro nella vesti di commissario dell’Adsp per Federica Montaresi, fino a ieri segretario dell’Ente di via del Molo, dopo l’addio del presidente Mario Sommariva passato alla guida del Gruppo Spinelli. Una scelta di continuità annunciata già nei giorni scorsi "che di fatto – spiega Montaresi – non ha fatto nè farà perdere un giorno nella consueta attività di Adsp". Ieri intanto è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’incarico di presidente da inviare al Ministero delle infrastrutture: fra le numerose candidature arrivate a Roma, c’è anche quella della stessa Montaresi, entrata in Autorità Portuale nel 2007 e nominata segretario generale dell’Ente nel 2022. Sarà poi il Ministro Matteo Salvini a decidere a chi affidare la presidenza, di intesa con le Regioni (Liguria e Toscana). I tempi? Nei giorni scorsi, il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone Nautico di Genova aveva ribadito che la nomina è prevista fra dicembre e gennaio, insieme a quella del presidente dell’Autorità Portuale di Genova.