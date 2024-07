Mare di discorsi. Le ultime serate

Il lungo viaggio del ‘Festival Un Mare di Discorsi’, arriva al suo ultimo weekend con gli appuntamenti nei borghi. Si parte stasera a Campiglia, con ‘Alberi Maestri’, performance itinerante alla scoperta del mondo di alberi e piante. Alle 19, al Piccolo Blu, il ritorno di Barbascura X, l’animo punk della divulgazione. Domani a Corniglia laboratorio per i più piccoli dedicato alla magia della radio, a cura di Radio Rogna (dalle 16.45 alle 17.45, nella piazza Centrale). Alle 18 nella solita location, un’immersione virtuale con Alberto Luca Recchi (nella foto) esploratore, scrittore e fotografo del mare, alla scoperta de I Giganti del Mediterraneo, di ‘casa’ nel Santuario dei Cetacei Pelagos di cui fa parte l’Area Marina Protetta 5 Terre. In collegamento la presidente del Parco, Donatella Bianchi. Alle 21 al Fosso, Luca Perri per un approfondimento sulla sostenibilità ambientale. Chiuderà la serata il cantautore Mannarino. Ad unire con un filo invisibile tutti questi mondi, Dario Vergassola, direttore artistico del ‘Festival Un Mare di Discorsi’.