"L'ultimo Atto del Premio Lunezia al Teatro Civico: Biglietti Gratuiti!"

Domenica prossima, alle 21.30 al Teatro Civico, si terrà l’ultimo atto del Premio Lunezia, una serata, con la conduzione di Savino Zaba, ad ingresso gratuito e dai grandi ospiti, tra i quali Sophie and the Giants, Max Pezzali, Sergio Caputo Un evento reso possibile grazie al sostegno del Comune di Spezia che rinnova il sodalizio con il Comune di Aulla. L’evento è gratuito, ma per accedere alla serata è necessario essere in possesso del biglietto la cui distribuzione prenderà avvio da domani: sarà possibile ritirare i biglietti, fino a un massimo di 4 ciascuno, al botteghino del Teatro Civico in via Carpenino dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche nella fascia pomeridiana dalle 16 alle 19. Info: 0187 727521 o info@teatrocivico.it.