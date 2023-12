Libri di poesie in dono dal Premio LericiPea

In occasione del Natale il Premio LericiPea, in collaborazione con l’ufficio cultura e turismo del Comune di Lerici, ha pensato di omaggiare cittadini e visitatori con volumi di poesie, a disposizione gratuitamente nell’atrio del palazzo municipale recentemente rinnovato. "Due grandi ceste che contengono molti volumi di poesie che il Premio LericiPea ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale, che a sua volta he scelto di condividere con la comunità, sono a disposizione nell’atrio del comune per chiunque voglia farne uso, con il messaggio implicito di volontà di diffusione di buone pratiche di cultura, di buona letteratura e di metaforica vicinanza" spiega Lisa Saisi, assessore alla cultura del Comune di Lerici. Chiunque voglia regalarsi o regalare poesia potrà prendere un volume dalla cesta e lasciare un messaggio sul libro a disposizione.

"Abbiamo pensato e creduto che fosse un bel messaggio in questi tempi di incertezza, condividere con i nostri cittadini la convinzione che la cultura diffonda libertà e consapevolezza e veicoli pace ed empatia con il prossimo" spiega ancora Saisi che conclude ringraziando lo staff del Premio LericiPea "per averci donato questi libri e spero che la cittadinanza di Lerici partecipi con convinzione all’iniziativa". I volumi sono gratuiti fino ad esaurimento della disponibilità.