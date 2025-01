Lezione su Sbarbaro al Pacinotti

Al liceo Pacinotti, oggi a partire dalle 16, il comitato della Società Dante Alighieri della Spezia, con il patrocinio del Comune della Spezia, ospiterà il presidente della Dante del comitato genovese Francesco De Nicola, docente emerito di Letteratura italiana all’Università di Genova, che terrà una conferenza su Camillo Sbarbaro. ‘Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere’, pubblicato a febbraio dello scorso anno dalla Ares Edizioni, è il titolo dell’ultimo libro pubblicato da De Nicola sullo scrittore e poeta ligure nato a Santa Margherita Ligure nel 1888 e scomparso a Savona nel 1967, figura importante di letterato del secolo scorso, profondamente legato alla sua terra, dalla quale non si separò mai se non per brevi periodi di lavoro. Introdurrà l’incontro, moderato dalla professoressa Attilia Rossi, il presidente della Dante spezzina Carlo Raggi. L’ingresso è libero e verranno rilasciati a chi interverrà, degli attestati di partecipazione.