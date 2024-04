Le soluzioni tattiche al vaglio del mister

Spinti da un pubblico straordinario, gli Aquilotti dovranno assolutamente tornare alla vittoria nel derby per alimentare le speranze di salvezza. Mister D’Angelo sta vagliando varie soluzioni tattiche, in primis il 4-3-2-1, ma anche il ritorno al 3-4-2-1 ante-Parma. Nel primo caso Mateju tornerà a stazionare a destra, con Hristov e Nikolaou centrali e Elia sulla sinistra. In mediana troveranno posto Nagy, Salvatore Esposito e Bandinelli, mentre sulla trequarti stazioneranno Verde e Kouda, con Pio Esposito terminale offensivo. Si spera nel ritorno in campo, in corso d’opera di Di Serio; out Muhl in aggiunta allo squalificato Falcinelli, prima convocazione stagionale per Wisniewski dopo il grave infortunio patito in ritiro. Nelle fila della Sampdoria assenti De Luca, Ferrari, Askildsen, Vieira, Benedetti e Conti.

F.B.