Le orme di Cozzani a Palazzo Crozza

Quella in programma oggi, alle 17, alla biblioteca Mazzini, non sarà la solita visita guidata gratuita alle bellezze architettoniche di Palazzo Crozza. Non si tratterà soltanto di visitare le sue eleganti sale affrescate e alcuni dei tesori custoditi dalla biblioteca – che vanta un prezioso patrimonio librario ed è sede dell’Archivio Storico – ma sarà prevista la visita all’esposizione su Ettore Cozzani. Si tratta di una mostra documentaria che ha lo scopo di presentare al pubblico la multiforme attività di Cozzani come scrittore e editore, oltre al suo impegno come divulgatore e oratore. Un’esposizione – attiva fino a marzo – che vuole essere un riconoscimento tangibile dell’ingegno e della creatività di Ettore Cozzani, una tra le figure intellettuali più importanti della cultura spezzina della prima metà del Novecento. La visita guidata è gratuita fino ad esaurimento posti. I promotori consigliano la prenotazione al numero 0187 727515 o all’email [email protected].