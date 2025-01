Le ’Onde nere’ di Cidale

’Il lato oscuro è in noi’: questa la frase che introduce al secondo libro della spezzina Catia Cidale, avvocato con la passione per la scrittura, a una nuova avventura letteraria dopo ’Un mare d’inchiostro’: ora, per lei, è tempo di fare il bis con la pubblicazione della raccolta di racconti intitolata ’Onde Nere’, con la casa editrice del Golfo Il Filo di Arianna. Appuntamento domani alle 17.30 all’associazione Aidea in via Persio 27 per la presentazione del volume, uscito a dicembre, che esordirà alla Spezia dopo esser stato fra i protagonisti, a Roma, della fiera della piccola e media editoria ’Più libri, più liberi’.

L’autrice, che dialogherà con l’editor Erika Pisacco e che per Aidea cura la rassegna ’Leggere a colori"’ introduce questa raccolta di dieci racconti nel segno del noir, il genere a lei più congeniale. "Si tratta del secondo libro che pubblico da sola – spiega –, dopo aver partecipato ad alcune antologie; rispetto a ’Un mare d’inchiostro’, in questo le storie sono ancora più introspettive, si sforzano maggiormente di scavare nell’animo umano, cogliendone il lato oscuro". Ma non finisce qui, perché anche questa volta, Catia Cidale mantiene un fil rouge con il territorio. "Non ho reciso il legame con il posto in cui vivo: in queste zone ci sono diverse ambientazioni che ho adottato per i miei racconti (come già accaduto nel precedente, ndr.) e in più sono felice di collaborare con una casa editrice della città". E così, Xilary, l’ispettrice Delisi, Nico Bonanni, l’ispettore Alvaro Denti e tutti i personaggi che l’autrice tratteggia e guida dentro avventure avvincenti, sotto la sagoma del gatto nero di quarta di copertina firmato e donatole da Gilia Bizzi, danno il la ad un’esplorazione nel "dedalo dell’anima umana". Difficile da comprendere, affascinante, capace di colpi di scena e tanto di racchiudere segreti, quanto di svelare sfumature inaspettate, si raggiunge rompendo sotto la superficie della quotidianità. Una terra ignota, che questi dieci racconti, concepiti come "viaggi unici in cui i protagonisti si trovano ad affrontare le ombre del proprio passato, le paure più profonde e le sfide più inquietanti" contribuiranno a far conoscere al lettore che sceglierà d’immergersi in quelle pagine. Chiuderà l’evento un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Chiara Tenca