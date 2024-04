Lavoratori Seal in municipio. Ok alla mozione bipartisan per la tutela del personale

Una gara per il subaffidamento dei servizi che toglie il sonno e aggiunge preoccupazioni, per un futuro ancora tutto da decifrare. Motivazioni decisamente più che sufficienti per affollare il consiglio comunale e ’costringere’ la politica a una soluzione bibartisan che mira alla tutela dei posti di lavoro. Un’ottantina di lavoratori Seal, società che gestirà in subaffido fino al 30 giugno una parte del trasporto pubblico locale, hanno invaso l’assise di Palazzo civico per protestare e sensibilizzare la politica a una presa di posizione. L’occasione era data dalla discussione delle mozioni presentate dal consigliere Fabio Cenerini e dal gruppo comunale del Partito democratico, nelle quali veniva rappresentata la preoccupazione circa la gara indetta da Atc Esercizio per il subaffidamento del 30 per cento del tpl, che pochi giorni fa ha visto l’assegnazione provvisoria all’ati composta dalle aziende Trotta e Riccitelli. Con gran parte dei lavoratori ad assiepare sala consigliare e aula multimediale, le rsa di Seal sono state ricevute dai capigruppo consiliari, e dall’incontro è nata poi la mozione che ha messo d’accordo tutti. Nel documento approvato da maggioranza e opposizioni, si impegna il Comune "ad adoperarsi affinché ai lavoratori vengano garantiti, cosi come previsto dal bando, le clausole di salvaguardia, nonché tutti gli accordi di secondo livello in essere e gli attuali diritti di carattere economico". Viene chiesto anche di vigilare "affinché tutti i dovuti controlli di legge siano espletati nei confronti della nuova società appaltatrice del servizio", nonché di conoscere le tempistiche e modalità del subentro. "Per la prima volta il Consiglio comunale è riuscito a trovare la convergenza su un testo presentato dall’opposizione, limato per raggiungere tutte le sensibilità dei vari gruppi, ma ben saldo su due punti fondamentali: la necessità di tutelare i lavoratori di Seal e le loro famiglie e quella di tutelare la qualità e la regolarità del servizio del tpl" spiega il gruppo del Pd. Sulla vicenda interviene anche Fit Cisl, che ha deciso di congelare lo sciopero dei lavoratori Seal del 17 aprile. "La vertenza rimane aperta, rimaniamo dell’opinione che ci siano stati ritardi ingiustificati che possono creare grosse difficoltà per l’organizzazione del servizio estivo e continuano a creare malumori e disagi tra i lavoratori oggi in forza a Seal".

Matteo Marcello