"La Spezia Outdoor 2024: Debutta la 5 km Golfo dei Poeti, evento agonistico di prestigio nel panorama sportivo"

La prima edizione della ‘5 km Golfo dei Poeti’ è uno dei fiori all’occhiello agonistici dell’edizione 2024 di ‘La Spezia Outdoor’, la kermesse di eventi e sport in scena sabato e domenica con la regia del Comune. Domenica mattina infatti lo starter darà il via alla competizione in centro città, con partenza alle 9.30 e arrivo in piazza Europa su un percorso certificato Fidal ed inserita – una tra le poche del panorama italiano – nel Global Calendar della World Athletics, nonché valida come Campionato regionale Master. Essa rappresenta un vero e proprio ‘biglietto da visita’ dei prossimi Assoluti di Atletica, in programma alla Spezia il 29 e 30 giugno, a cura di Atletica Spezia Duferco. La consegna dei pettorali e dei pacchi gara sarà attiva sabato dalle 15,30 alle 19,30 e domenica dalle 7 alle 9 nei gazebo Endu e Atletica Spezia in piazza Europa, dove si potrà effettuare l’iscrizione fino a mezz’ora prima della partenza. Info: www.endu.net/it/events/km-golfo-dei-poeti/.