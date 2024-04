La pittrice Giuliano. Opere in mostra da oggi all’Hotel Byron

Gli amanti delle arti figurative potranno ammirare le nuove opere della pittrice spezzina Gloria Giuliano (nella foto), in esposizione, da oggi, all’Hotel Byron di Lerici, in via Biaggini 19. L’inaugurazione della mostra è prevista alle 18. Significativo il nome impresso all’esposizione: ’Kaleidos, quando i colori inventano il mondo’. I quadri, presentati da Debora Ferrari e Tania Calenda, sono dedicati al nostro territorio e al nostro mare. La Giuliano, alla sua 32esima mostra personale, è autrice che predilige lo stile pittorico futurista, il movimento delle cose, il dinamismo, non a caso è in atto un’altra sua mostra al Lia Art Hotel di via Costantini: Dieci anni di Futurismo 2008-2018. Debora Ferrari descrive i colori di Gloria come "esseri identitari, che hanno la loro autonomia nel creare scomposizioni, in un mondo che sembra fisso e invece è in movimento", mentre Tania Calenda evidenzia come "i giochi prospettici e le linee ben marcate sono la sua firma inequivocabile". La direzione artistica della mostra è affidata a Walter Tacchini.

Fabio Bernardini