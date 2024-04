La Giannoni & Serini al Big Boss

Il palco ‘giusto’ per la musica blues, di quella che pochi sanno fare davvero: Andrea Giannoni all’armonica e voce, Davide Serini alla chitarra, Mauro Senatore al basso e Ezio Cavagnaro alla batteria. È la Giannoni & Serini Blues band che sarà ospite stasera, a partire dalle 21, al Big Boss Man. Giannoni, importante bluesman sarzanese (con diversi album all’attivo, tante collaborazioni e esperienze su palchi prestigiosi) si è autodefinito "un suonatore impastato nel fango". Un artista che vuole trasmettere, con il suo blues, amore, passione, dolore e speranza, e che, per campare di musica il più a lungo possibile, sa che l’umiltà è sicuramente la caratteristica primaria e necessaria. La sua musica è variegata, potente e dolce, forte e rilassante. Ulteriori informazioni sull’evento nel locale di Salita Castelvecchio sono disponibili telefonando al numero 0187 302686 oppure inviando un messaggio Whatsapp al 342 5286661 (anche per le prenotazioni).