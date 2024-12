La Fanfara della Marina e grandi ospiti per il Concerto di Natale

La Spezia, 5 dicembre 2024 – Presentato in municipio l'evento che si terrà giovedì 12 dicembre nella Chiesa di Nostra Signora della Salute. Si tratta del Concerto di Natale, ad ingresso libero con inizio alle 18.30, organizzato dal Comando Interregionale Marittimo Nord e dal Comune della Spezia, in collaborazione con la Lega Navale Italiana.

“Il Concerto di Natale è un momento di grande significato per la nostra comunità – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , un’occasione per vivere e condividere lo spirito natalizio attraverso la musica e la cultura. Come amministrazione comunale, siamo orgogliosi di poter collaborare ancora una volta con la Marina militare, arricchendo il calendario culturale cittadino con eventi dal vivo di altissimo livello. Questa sinergia continua a offrire manifestazioni molto partecipate, come il concerto organizzato durante la Golfo dei Poeti Cup e l’eccezionale rappresentazione della Madama Butterfly sull’incrociatore Garibaldi un evento unico al mondo. Siamo pronti ad accogliere una nuova straordinaria esibizione musicale che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico”.

Per l’occasione la Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, 'la Banda della Marina per gli spezzini', si esibirà su un repertorio che spazierà dalla musica classica al jazz, dalle indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone fino alle più celebri ed intramontabili musiche natalizie di ieri e di oggi. La Fanfara sarà affiancata dalle voci del soprano Lara Leonardi e del tenore Tiziano Barontini, che insieme alla conduzione della giornalista Maria Cristina Sabatini accompagneranno i presenti in un meraviglioso percorso di musica ed emozioni, facendoli immergere nell’atmosfera magica del Natale. Alla direzione ci sarà il maestro primo luogotenente Vito Ventre.

Oltre al sindaco Peracchini, sono intervenuti il comandante del Comando Interregionale Marittimo Nord ammiraglio Flavio Biaggi, l’assessore Pietro Antonio Cimino e il delegato per la Liguria della Lega Navale italiana, ammiraglio Roberto Camerini. Sponsor del concerto di Natale è la Lega Navale Italiana - Sezione della Spezia che, da sempre, sostiene manifestazioni ed eventi nel territorio del Golfo della Spezia in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Marina militare.