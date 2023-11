La Dominoes Pink Floyd Tribute allo Smood. Nuovo repertorio e un innesto alle tastiere

Dopo il forfait annunciato di ieri sera, con l’annullamento del concerto degli Udue, allo Smood Sign Music Desk di Ceparana, nuovo appuntamento stasera con la musica di qualità. A partire dalle 22 (in precedenza la cena) saranno infatti i Dominoes Pink Floyd Tribute, capitanati da Rod Garden a tornare sul prestigioso palco di via Vecchia, dopo il successo dello scorso 13 maggio. La band si presenterà con grandi novità, sia per quanto riguarda l’organico con una new entry alle tastiere – avendo da poco assoldato Alessandro Bugliani, che rinforzerà ulteriormente una formazione già notevole – ma vedrà pure un repertorio rinfrescato di recente. Con Rod Garden leader e fondatore alla voce, completano la lineup Andrea Vezzoni e Magnani alle chitarre, Luca Minguzzi alla batteria ed il fratello Paolo al basso, oltre a Bugliani. Un appuntamento, l’ennesimo, da non perdere per gli amanti della musica in genere, ma soprattutto per quelli che amano un gruppo che ha segnato la storia come i Pink Floyd, riprodotti in maniera fedele.