la critica

"Vorremmo che l’amministrazione raccontasse di meno e si concentrasse su nuove idee per il futuro. L’elaborazione e la progettazione, fondamentali se si vuole governare davvero, sono state le grandi assenti dell’era Peracchini". Così il consigliere Dem, Andrea Montefiori, interviene sul tema della nautica e della cantieristica. "Il distretto della nautica è un’idea di inizio millennio, sostenuta dalla giunta regionale di allora e dagli enti locali spezzini, che promuovevano la diversificazione del sistema produttivo a seguito del restringimento del perimetro delle aziende a partecipazione statale, per decenni perno dell’economia provinciale – dice –. Si sono insediati i principali marchi del settore: i fattori che ne hanno favorito la presenza sono stati anche strumenti urbanistici che individuavano quella parte della città come sede per il distretto della nautica. Nel tempo venne, poi, realizzata la Darsena di Pagliari e identificata l’area delle ex Casermette per lo sviluppo del refitting. Questo scenario è quello che l’attuale sindaco si è ritrovato nel 2017. Da allora null’altro è accaduto di rilevante, se non una inevitabile progressione, anche in termini urbanistici, del progetto ex Casermette". "Accanto al distretto della Nautica abbiamo poi l’altro mantra del sindaco: il Miglio Blu. Non abbiamo capito in cosa consista, se non in un marciapiede e una pista ciclabile. Vale la pena ricordare che quel miglio blu è anche quello nel quale c’è la maggiore concentrazione di subappalti della città".