La città presa... per la gola. A passeggio tra i sapori della fantasia dolciaria

La città presa per la gola. Tantissimi visitatori hanno partecipato alla rassegna “Sapori & Mestieri – Stile Artigiano” organizzata da Confartigianato che ha avuto come protagonisti i prodotti tipici, dolciumi, cioccolato del territorio e l’artigianato artistico. Una tre giorni, compresa la Notte Bianca di sabato, davvero dolce e stuzzicante quella che da venerdì fino a ieri ha ospitato una trentina di bancarelle di produzioni artigianali, riempiranno il centro storico con cioccolato, dolci e specialità territoriali per soddisfare la golosità e invogliare gli acquisti natalizi. Nel corso della tre giorni si sono svolti seminari e convegni, presentazioni di libri, visite culturali, show cooking e animazione per i più piccoli. La rassegna organizzata da Confartigianato ha visto la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri di Asti e associazione nazionale bersaglieri della Spezia. In mattina nell’area media si é parlato di celiachia con Ivana De Fabiani, direttore S.C. Igiene, Alimenti e Nutrizione ASL 5; il presidente AIC Liguria Francesco Caso e il consigliere Pietro Chirico referente AIC La Spezia e Alice Giacomazzi di Confartigianato. Si sono esibite le promesse della musica grazie all’Accademia La Voce della Spezia con le vocal coach Mary Crisci e Silvia Pellegri.