Installati i dissuasori contro la sosta abusiva

Erano attesi da mesi, tanto che qualche cittadino per la troppa attesa non aveva esitato dapprima a diffidare poi a trascinare in una negoziazione assistita il Comune. Da qualche giorno, a Riccò del Golfo, sono finalmente realtà i paletti-dissuasori installati sui marciapiedi lungo la statale Aurelia. Il Comune guidato da Loris Figoli, una vicenda lunga un anno, caratterizzata non solo dalla premura dei cittadini ma anche dalla burocrazia. Il Comune lo scorso anno aveva approvato un piano ad hoc per frenare la sosta selvaggia nel borgo, seguito a stretto giro dalla prima diffida in cui si invitava a dare corso allo stesso, con gli uffici che avevano avviato una interlocuzione con Anas. La scelta era ricaduta sui delineatori di margine in plastica e dotati di catarifrangenti, ma il gruppo di cittadini, venuto a conoscenza dei propositi dell’amministrazione, non aveva esitato a prendere nuovamente carta e penna per diffidare ancora il Comune e chiedere l’installazione di veri e propri dissuasori anzichè delineatori di margine. Il Comune allora annullò in autotutela la gara, avviando un nuovo iter per l’acquisto di veri e propri dissuasori della sosta: a questo punto tuttavia è intervenuta Anas, chiedendo al Comune di ottenere l’autorizzazione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questi giorni, la chiusura della partita, con l’installazione di paletti in grado di aumentare la sicurezza dei pedoni e di scoraggiare chi punta a parcheggiare la propria autovettura sui marciapiedi. "La sicurezza stradale e pedonale di una comunità paradossalmente scontenta tutti, ma salva molte vite e migliora la qualità urbana dell’abitato – spiega il sindaco Loris Figoli –. Sono note le polemiche in merito al parcheggio selvaggio sulla statale Aurelia, che hanno portato più cittadini a vere e proprie vertenze contro il Comune. L’ampio progetto di riqualificazione urbana investe il tema delle manutenzioni e delle progettazioni: abbiamo iniziato dalla cartellonistica, per passare alla tutela degli attraversamenti pedonali con speciali paletti plastici retrattili. Qualche polemica è arrivata al danneggiamento dei manufatti in fase di montaggio, ma non ci si fermerà. La priorità è stata data agli attraversamenti pedonali e agli ingressi a raso di percorsi carrabili in concomitanza coi marciapiedi".

"Parallelamente alla rimodulazione dei contratti con l’autovelox – aggiunge il primo cittadino riccolese – che libera ulteriori ore di lavoro della Polizia locale, avremo più spesso gli agenti sul territorio, sia il pomeriggio che nei Festivi. Con l’anno nuovo sarà attivo un nuovo parcheggio a rotazione sul capoluogo, inoltre si procederà al bando per la progettazione dei nuovi marciapiedi lungo il capoluogo, in attesa degli imminenti lavori che connetteranno finalmente Caresana a Riccò".

Matteo Marcello