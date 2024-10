Infortuni e assenze. La Cestistica recrimina

Andata in archivio la prima giornata di campionato A2 femminile, la Cestistica con mille recriminazioni cede il passo a San Giovanni Valdarno contro il team del Valdarno. Ma perde con tante attenuanti: infortuni e assenze che hanno privato Coach Corsolini delle giuste contromisure e indispensabili rotazioni contro una della favorite del Campionato. Per tre quarti di gara la Cestistica è stata in partita nel secondo e terzo tempo -8 e -9, quindi con concrete possibilità di rimonta. Assenze pesanti e due infortuni a gara in corso hanno condizionato non poco la prestazione della squadra. Oltre alle assenze di Moretti e Missanelli , Guzzoni ha rimediato una botta sotto l’occhio e cadendo ha subito un fortissimo trauma e solo nei prossimi giorni si saprà quanto tempo sarà indisponibile. Mentre Djakhoumpa ha subito una forte contusione alla mano ma sabato potrebbe essere a disposizione. Insomma una sconfitta con troppe attenuanti per giudicare la prestazione. Le parole del coach Corsolini a fine partita

"Per 28 minuti abbiamo tenuto testa a una delle più forti del campionato. Troppe assenze che ci hanno privato delle normali rotazioni. Poi gli infortuni in corso di partita ci hanno costretto a giocare con tante giovanissime. Rimane il giusto atteggiamento e la buona prestazione. Ora non resta che recuperare tutte le infortunate e ricominciare nel nostro percorso". Risultati prima giornata di andata A2 Nuova Icom San Salvatore Selargius - Torino Teen Basket 51 - 59 CLV-Limonta Costa Masnaga - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 79 - 47 Salerno Ponteggi Salerno - Repower Sanga Milano 73 - 93 Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Cestistica Spezzina 73 - 51 Virtus Academy Benevento - USE Rosa Scotti Empoli 63 - 84 Tecnoengineering Moncalieri - Jolly Acli Basket Livorno 57 - 62 Logiman Broni - Basket Foxes Giussano 60 – 31.

Marco Zanotti