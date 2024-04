In scena un ’Intrigo’ all’ex Vaccari

La rassegna ’Su il sipario’ prosegue il cammino insieme alle compagnie teatrali non professioniste organizzato da Rolando Neri, Maria Grazia Chilosi con il supporto di Gennaro Giobbe e del Comune di Santo Stefano negli spazi dell’ex Vaccari. Stasera alle 21.15 è in programma lo spettacolo dal titolo ’Intrigo’ realizzato su un’idea di Guglielmo Perez, regia dello stesso Perez e messo in scena dalla Compagnia Mirpò di Spezia. Sabato prossimo, 27 aprile, appuntamento invece con ’I giusti nel tempo del male’ di Svetlana Broz, regia di Diego Ciarloni della Compagnia ClaetAp di Ancona. L’ingresso, così come ai due eventi cinematografici del 16 e 23 maggio curati dal Cinambulante, è gratuito. Sono invece già in vendita sulla piattaforma VivaTicket i biglietti per lo spettacolo di Ascanio Celestini dal titolo ’Radio Clandestina’ organizzato con Ad Eventi per il 2 maggio.