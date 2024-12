In consiglio comunale si parla di tariffe e patrimonio pubblico

Consiglio comunale di Monterosso convocato in seduta straordinaria lunedì alle 17. All’ordine del giorno, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, è prevista la definizione della percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale (esercizio 2025) e l’approvazione del regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (Imu). Sempre a proposito di tasse, all’esame la determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta municipale propria per l’anno 2025. Sarà fatta la ricognizione del patrimonio comunale disponibile, con approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027. Consiglio comunale chiamato anche a votare la razionalizzazione annuale società partecipate, revisione periodica della partecipazioni pubbliche e ricognizione delle partecipazione possedute al 31 dicembre 2023 "con individuazione della partecipazione da alienare o valorizzare".