Il segreto delle piramidi. Incontro a palazzo civico

Sono numerose e note le teorie che sembrano correlare la posizione delle tre piramidi egizie di Giza (Cheope, Chefren e Micerino) con le tre stelle della cintura della costellazione di Orione. Tra queste teorie, quella di Davide Agnetti e del suo team, denominata "L’ipotesi ottica", è la più recente e la più incredibile. Dopo sei anni di studi, proiezioni e calcoli molto complessi e rigorosi, Agnetti è giunto a sostenere che le tre piramidi, come le stelle di Orione, sono disposte seguendo una precisa logica astronomica. Non solo. Oltre a supportare un significato astronomico delle piramidi, "L’Ipotesi Ottica" avanza l’idea di un antico sapere cosmologico che potrebbe rivelare nuovi dettagli su civiltà e conoscenze dimenticate. Sarà lo stesso Agnetti a parlarne domani, domenica 10, a Sarzana nella conferenza dal titolo "Nelle stelle i segreti delle piramidi egiziane?". Organizzato dalla La Società Astronomica Lunae, l’incontro si terrà alle 17 nella sala consiliare del Palazzo Comunale. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.