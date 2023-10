Il Picco supera l'esame: lo Spezia torna a casa per sfidare il Cosenza

La Spezia, 25 ottobre 2023 – Spezia-Cosenza si giocherà al Picco. È lo stesso club di Melara a comunicare che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc, nella riunione odierna, ha esaminato e accolto l'istanza presentata dal club per l'utilizzo dello stadio di viale Fieschi. Sabato, quindi, alle 14, le Aquile torneranno a giocare nella propria casa.

A questo proposito, il club comunica che a partire dalle 10 di domani, avrà inizio la vendita dei tagliandi per la sfida al Cosenza con le seguenti modalità: per i soli possessori di Eagle Card, tagliandi dei settori Curva Ferrovia, Curva Piscina, Distinti e Distinti Famiglia, acquistabili in modalità online e nei punti vendita Vivaticket del territorio; per i residenti nelle province di La Spezia e Massa Carrara e delle altre province non liguri, sprovvisti di Eagle Card, tagliandi dei settori Curva Ferrovia, Curva Piscina, Distinti e Distinti Famiglia acquistabili esclusivamente nel punto biglietteria dello stadio dalle 16 alle 20 di giovedì e venerdì, mentre nel giorno della partita, la biglietteria dello stadio aprirà a partire dalle 10 e resterà aperta fino a inizio partita.

Per la partita il Settore Tribuna resterà chiuso, pertanto gli abbonati alla stagione 2023-2024 nel settore Tribuna e per i possessori di abbonamento Field Box, verrà riservato un posto nel settore Distinti e riceveranno una e-mail con tutte le indicazioni del caso.

L’Aia ha poi reso noto che sarà Daniele Minelli della sezione di Varese a dirigere la sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2023/2024 tra Spezia e Cosenza. L'incontro vedrà come assistenti Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Antonio Severino della sezione di Campobasso. Quarto uomo sarà Gioele Iacobellis della sezione di Pisa. Al Var Aleandro Di Paolo di Avezzano, Avar Alberto Santoro di Messina.

Marco Magi