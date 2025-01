Il piano della sosta? Per ora c’è soltanto la proroga del servizio"

"La rivoluzione della sosta? Per ora si tratta di promesse. Sulla carta c’è solo la proroga della situazione attuale". Il Pd di Sarzana (nella foto il segretario Marco Baruzzo) risponde all’assessore Stefano Torri sulla proroga del servizio all’attuale gestore. "E’ la dimostrazione della difficoltà con cui la giunta prova a conciliare i grandi annunci e i conseguenti atti amministrativi: molta retorica e pochi fatti. Per anni l’assessore Torri si è giustificato davanti alla città invocando l’alibi del contratto in essere, promettendo una rivoluzione con il nuovo affidamento. Ora che da mesi quell’affidamento è scaduto, l’unica arma a disposizione della giunta sembra quella della proroga: prima qualche mese, ora un anno. Dove sono finiti i buoni propositi del 2021, quando la giunta festeggiava la cessione a titolo gratuito da parte della società Laurina di un’area in via VIII marzo, destinata alla creazione di almeno 30 stalli gratuiti, oltre agli spazi per i motocicli e un’area pedonale di collegamento tra il fronte di via Muccini, la zona interna dei palazzi Botta e via VIII Marzo?".