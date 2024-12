Il Marola espugna Brugnato, quaterna del Colli

Nel campionato di prima categoria giornata positiva per il Marolacquasanta che va a prendersi la vittoria sul campo del Brugnato. Vincono anche la Santerenzina contro il Riomaior, il Colli con il Cadimare e il Romito contro la Bolanese. Stop per Amegliese, Castelnovese e Riccò.

Casarza – Castelnovese 4-2

Marcatori: 5’, 41’ Bacherotti (Cl), 30’ Iemma (Ca), 43’ Bagnasco (Cl), 48’ Ghiggeri (Cl), 94’ Ruberto (Ca) Vittoria eloquente dell’Atletico Casarza sulla Castelnovese.

Colli – Cadimare 4-1

Marcatori: 5’, 73’ Franzoni (Co), 46’ Tioli (Co), 64’ Santucciu (Co), 92’ Rossi C. (Ca) Poker del Colli che fa naufragare il Cadimare.

Sestri Levante - Riccò 3-0

Marcatori: 14’ Guazzi (S), 67’ Baroni, 80’ Scarpino

Successo del Segesta che supera con un netto 3-0 il Riccò.

Brugnato – Marola 0-2

Marcatori: 15’ Porqueddu, 95’ Garibotti Mantiene la vetta il Marola grazie a Porqueddu e a Garibotti.

Romito – Bolanese 1-0

Marcatori: 25’ rig. Lazzari

Il Romito Magra di misura liquida i cugini della Bolanese

Riomaior - Santerenzina 1-2

Marcatori: 1’ Manfroni (R), 31’ Angeli (S), 55’ Rovani (S)

La Santerenzina ribalta il risultato e risponde all’immediato vantaggio locale con Angeli e Rovani.

Cogornese - Amegliese 2-1

Marcatori:15’ Dalpaos (C), 67’Leonini (A), 77’autorete Biasi (A).

L’autorete di Biasi condanna gli amegliesi alla sconfitta.

Ilaria Gallione