I Coccodrilli giocano bene ma scivolano al 3° posto. Troppo forte il Civitavecchia. Prossima sfida sabato contro il Rapallo alla ’Mori’

Nc Civitavecchia

9

Lerici Sport

7

Lerici Sport: Di Donna, Vangi, Iaci 2, Telara, Sisti, Echenique, Virdis, Casagrande 1, Italiani, Gatti, Avvenente, Dainese 4, Torracca, Pietra. Allenatore: Sellaroli.

Parziali: 2-0, 4-1, 2-3, 1-3.

Arbitro: Barra.

CIVITAVECCHIA (RM) – Nessuna sorpresa: il Lerici Sport cade in casa della Nc Civitavecchia (9-7 il finale alla Galli) e nulla può contro la differenza dei valori in campo. Nonostante un parziale in avanti nella seconda metà del match della sesta di andata (6-4), i Coccodrilli cedono ai quotati locali e scivolano in terza posizione. "Loro sono in B per caso, è rimasto il solito gruppo della massima serie e si vede: sono tecnicamente, come preparazione e coesione superiori a qualsiasi squadra io abbia incontrato in questa categoria da quando alleno a Lerici" ammette coach Sellaroli. "La partita più difficile di quest’anno – sottolinea il capitano Riccardo Virdis –, ma abbiamo giocato comunque una buona gara senza disunirci. Dobbiamo far tesoro di ciò che non è andato, possiamo migliorare ancora, ci siamo riuniti dopo l’incontro per concentrarci in vista del prossimo importante impegno". Questo match sarà, nelle intenzioni del tecnico, una cartina al tornasole per verificare i progressi dei suoi. "Abbiamo preso come obiettivo quello di rivederli la prossima volta e capire quanto possiamo avvicinarci a loro – continua Sellaroli – ; giocare là è veramente difficile, sono molto determinati, l’arbitraggio ha lasciato correre tanto e non siamo abituati a queste situazioni, il pubblico è buono e non ha creato problemi. Abbiamo tutto un girone per provare ad avvicinarci più possibile a loro: a tre giornate dalla fine, scopriremo se avremo fatto questi passi avanti. Non bisogna mai esser contenti di una sconfitta, ma i ragazzi sono stati davvero bravi".

Si torna in vasca per un altro scontro in chiave play off sabato: appuntamento alla "Mori" della Spezia alle 15 per l’ottava di andata contro il Rapallo Nuoto. I tifosi rossoblù saranno chiamati a fare l’ottavo uomo. Gli altri risultati del girone 2 di serie B maschile: Rapallo-Osimo 7-5, Locatelli-Perugia 10-8, San Giorgio-Livorno 12-9, Tolentino-Aragno 7-18. Classifica: Nc Civitavecchia 21, Gs Aragno 16, Lerici Sport 15, Rapallo Nuoto 13, Us L. Locatelli e Osimo Pirates Wp 12, San Giorgio Wp 6, Lib. Rn Perugia 5, Livorno Aquatics 2, Pn Tolentino 0.

Chiara Tenca