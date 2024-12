Gratteri e Nicaso al Sunspace

Nuovo evento dell’associazione Spazio Futuro, domani alle 18.30, al Sunspace di via Sapri, con ospiti Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, due dei maggiori esperti italiani in materia di criminalità organizzata, per la presentazione del loro libro ‘Una cosa sola’. Il volume, che affronta il tema della lotta contro le mafie e della resilienza della società civile, si concentra sul ruolo fondamentale delle istituzioni e della società nel contrastare la criminalità organizzata. Durante l’incontro, gli autori offriranno al pubblico uno spunto di riflessione su come le mafie si evolvano e come sia possibile, attraverso l’impegno collettivo, cambiare il corso degli eventi. L’evento, ad ingresso gratuito, è aperto a tutti, ma vista la grande richiesta e i posti limitati, è fortemente consigliata la prenotazione. I partecipanti avranno l’opportunità di dialogare direttamente con gli autori, facendo domande e approfondendo i temi trattati nel libro. Informazioni al numero 379 2007136.